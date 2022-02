Homem é preso suspeito de matar a namorada em Tianguá

Suspeito foi encontrado pela polícia com marcas de arranhões pelo corpo

Um homem suspeito de matar a própria namorada foi preso no último domingo, 20, em Tianguá, município a 317 km de Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar do Ceará, o capturado já possui uma extensa ficha criminal, por crimes como homicídio doloso, associação criminosa, tráfico de drogas e corrupção de menor.

Sobre o assunto Mulher é morta a facadas por ex-companheiro em Fortaleza

Homem agride e arrasta mulher pelos cabelos em avenida de Fortaleza

Casa da Mulher Cearense será inaugurada no dia 8 de março em Juazeiro do Norte

Na noite de domingo, a vítima, uma adolescente de 17 anos, deu entrada em uma unidade hospitalar com marcas de enforcamento. A jovem, no entanto, já se encontrava sem vida antes de receber os cuidados médicos. Na ocasião, os profissionais de saúde desconfiaram da situação e acionaram a Polícia Militar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após a denúncia, os policiais localizaram o suspeito, que apresentava marcas de arranhões pelo corpo. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Tianguá da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por feminicídio.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags