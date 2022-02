Homem agride e arrasta mulher pelos cabelos em avenida de Fortaleza

Um caso de violência contra a mulher foi registrado na noite do último domingo, 13, em Fortaleza. Imagens que circulam nas redes sociais mostram um homem alterado puxando uma mulher pelos cabelos, que chega a cair no chão. A ação teria ocorrido em plena avenida Santos Dumont, no bairro Aldeota, em Fortaleza.

Após a agressão, o homem, sem camisa e com sinais de uma provável embriaguez, obriga a mulher a entrar em um carro. Os registros também mostram desentendimento envolvendo pessoas de um outro carro. Em outro registro, o homem tenta arremessar o carro em um transeunte.

Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o caso está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, que utiliza as imagens registradas para identificar os envolvidos.



