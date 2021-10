Duas mortes são confirmadas após tombamento de ônibus na BR-222, em Tianguá

Um ônibus tombou no quilômetro 301 da BR-222, na madrugada desta sexta-feira, 22. As informações obtidas pelo O POVO é de que haviam 48 pessoas no veículos, sendo que 46 deram entrada no hospital e em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do município. O Secretário de Saúde de Tianguá, Rejarley Lima, informou que o total de mortos no acidente foi de duas vítimas.

Duas mulheres, uma de 20 e outra de 30 anos, tiveram óbitos constatados ainda no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), elas são naturais de Caxias e Barra da Corda, municípios do interior do Maranhão. Outros 46 passageiros foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Hospital e Maternidade São Camilo, em Tianguá. Oito pessoas, que tiveram apenas leves escoriações, receberam alta logo após dar entrada nas unidades.

"Há a veiculação inverídica da morte de quatro pessoas, mas a verídica é que temos a triste notícia de dois óbitos", informou o secretário de saúde.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ônibus havia sido fretado por passageiros oriundos do Maranhão que se dirigiam a Fortaleza para realizar a prova de concurso público da Fundação Regional de Saúde (Funsaúde Ceará), no fim de semana. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo já havia sido autuado há um mês por apresentar má condição de conservação. Após a autuação, o ônibus chegou a ser escoltado pela PRF para o local onde os consertos seriam realizados.

As pessoas que receberem alta das unidades hospitalares serão destinados à secretaria de assistência social do município, para se alimentar e tomar banho. A secretária do Trabalho e Assistência Social, Emanuela Aguiar, informou que a pasta participou de toda ação de apoio ao Secretaria da Saúde e atuará no acolhimento dos passageiros e de seus familiares.



“Estamos ajeitando o auditório para recebê-las, e receber também os familiares que acompanharam os parentes que estavam no ônibus. Além disso, duas pousadas da cidade se ofereceram para ajudar. Cada uma oferece 20 vagas”, informou a secretária Emanuela.

LEIA MAIS | Ônibus que tombou já havia sido autuado há um mês por causa de mau estado de conservação

+ Governador se solidariza com vítimas e familiares do acidente em Tianguá

+ Concurso Funsaúde ocorrerá neste fim de semana; veja informações

Ela conta que a Secretaria se prepara para alojar também os familiares das vítimas que virão, caso a pousada não tenho suporte suficiente para acolhê-los. "A alimentação também é oferecida por nós." (Colaborou Luciano Cesário)

Causa do acidente em Tianguá

Conforme o inspetor identificado apenas como Matos, da PRF, o acidente foi provocado por uma falha mecânica. "Inicialmente vamos analisar se houve imprudência, imperícia ou negligência do motorista. Esse resultado a gente só tem depois de analisar as documentações da velocidade e a perícia da Polícia Civil." O inspetor também informou que não há informações sobre o motorista que estava dirigindo o veículo: "Não sabemos se ele foi ao Hospital", informa.

Por fim, Matos frisa as ações do município durante o resgate e atendimento às vítimas: "O município foi muito parceiro da gente. Eles imediatamente mandaram o secretário de saúde para o local. Também puseram alguns locais para servir de residência para os familiares das pessoas que entraram em óbitos e acionaram os serviços de assistência social para ajudar também".

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags