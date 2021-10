Ônibus que tombou já havia sido autuado há um mês por causa de mau estado de conservação

06:36 | Out. 22, 2021

O acidente ocorreu no quilômetro 301 da BR-222 e causou interdição total da pista. Vítimas foram levadas para hospitais da região

Um ônibus tombou na descida da serra de Tianguá por volta das 3 horas da madrugada desta sexta-feira, 22, no quilômetro 301 da BR-222. Informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicam que duas pessoas morreram ainda no local. Outras duas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram.

Conforme a PRF, o veículo havia sido autuado há um mês por apresentar más condições de conservação. No dia, ainda de acordo com a Polícia, o ônibus foi escoltado e levado para o local onde seria realizado o conserto.

O ônibus havia sido fretado por passageiros que se dirigiam a Fortaleza para realizar prova de concurso público da Funsaúde durante o final de semana e vinham do estado do Maranhão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No momento do acidente, outro ônibus que transportava profissionais de saúde passava pelo local e seus passageiros iniciaram os atendimentos emergenciais às vítimas do acidente.

O Hospital e Maternidade Madalena Nunes, em Tianguá, recebeu 34 vítimas do acidente. Três em estado grave foram transferidos para a Santa Casa de Misericórdia, em Sobral. Os demais, com escoriações, estão em atendimento na unidade de saúde.

Ainda segundo a PRF, o motorista do ônibus tombado fugiu do local.

No início desta manhã, a pista encontra-se bloqueada parcialmente e o fluxo de veículos está sendo orientado por equipe a PRF no sistema pare e siga.

Esta matéria foi atualizada às 08h09min

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags