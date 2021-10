Governador se solidariza com vítimas e familiares do acidente em Tianguá

O governador Camilo Santana (PT) publicou nesta sexta-feira, 22, nas redes sociais Instagram e Twitter, uma mensagem de solidariedade aos envolvidos no acidente de ônibus na BR-222, em Tianguá, na Região Norte do Estado. Na ocasião, quatro pessoas morreram e mais de 30 pessoas ficaram feridas. O veículo vinha do Maranhão e trazia candidatos do concurso Funsaúde, que será realizado neste fim de semana. “O governo do Estado está prestando todo o atendimento necessário as vitimas. Meus sentimentos de profundo pesar”, conclui Camilo.

