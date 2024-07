Ministério Público amplia fiscalização em postos de saúde de Tauá, no Ceará

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (Cremec) ficará a cargo das inspeções nos postos de saúde de Tauá

Crédito: Ministério Público do Estado Ceará (MPCE)

Unidades Básicas de Saúde (UBS) localizadas no município de Tauá, distante 343 km de Fortaleza, passarão por fiscalização a partir desta terça-feira, 16. O procedimento administrativo foi instaurado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) na última sexta-feira, 12, por meio da 2ª Promotoria de Justiça.

A fiscalização ocorre após os postos de saúde do município enfrentarem problemas estruturais, falta de medicamentos e vacinas, ausência de instrumentos necessários nos consultórios e falta de abastecimento de insumos indispensáveis à assistência de saúde.

A promotoria também levou em consideração o fato de que algumas unidades de saúde não dispõem do alvará do Corpo de Bombeiros, do certificado de regularidade de inscrição de pessoa jurídica e de direção técnica.