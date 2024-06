Suspeito de atuar como conselheiro de facção criminosa é preso em Tauá

Um homem apontado como conselheiro de uma facção criminosa foi preso no município de Tauá, no interior do Ceará, na última segunda-feira, 3. O suspeito tinha em seu desfavor um mandado por homicídio doloso e tentativa de homicídio, ambos ocorridos em 2023.

Nos antecedentes criminais do suspeito, constam crimes de calúnia e uma condenação por tráfico de drogas e roubo. Essas condenações exigiam que o culpado se apresentasse mensalmente à Justiça, de acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE), além de realizar a captura do suspeito, também informou investigar possível ligação dele com tráfico internacional de entorpecentes e com ocorrências de homicídios em Tauá.