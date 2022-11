Policial penal é preso suspeito de furtar três armas de alojamento de presídio

Um policial penal foi preso suspeito de ter furtado três armas de fogo do alojamento da Unidade Prisional Professor José Sobreira de Amorim, em Itaitinga (Região Metropolitana de Fortaleza), crime ocorrido em 18 de agosto último. A prisão ocorreu no final da manhã dessa quinta-feira, 17.

O agente foi identificado como Wilton César Lima da Silva. O POVO apurou que o policial penal teria comercializado as três armas. Duas foram recuperadas: uma na comunidade do Lagamar, no São João do Tauape; e no bairro do Jangurussu. Wilton César foi preso na Aerolândia e já se encontra recolhido ao sistema prisional.

A prisão ocorreu após trabalho da Coordenadoria de Inteligência (Coint), da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP); Delegacia de Assuntos Internos (DAI), da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD); e Polícia Civil.

Por meio de nota, a SAP afirmou que “confia no trabalho da sua inteligência policial, da Delegacia de Assuntos Internos e da Polícia Civil e está à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento”.

