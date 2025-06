Bombeiros encontram corpo de advogada desaparecida após acidente de lancha em praia de Pernambuco

do Jornal do Commercio

Um corpo de mulher, trajando um biquíni branco, foi avistado no mar pelo Grupamento Tático Aéreo (GTA) da Secretaria de Defesa Social (SDS) nas imediações Praia de Calhetas, no Cabo de Santo Agostinho, Litoral Sul de Pernambuco, na manhã desta terça-feira (24).

O corpo está sob os cuidados da Polícia Militar e, em seguida, será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) onde serão realizadas as perícias necessárias.

Em nota, o CBMPE informou que foi acionado pelo GTA SDS para apoio e que duas equipes da Corporação foram empregadas na operação, atuando por terra e por mar, para realizar a retirada de um corpo do sexo feminino.

Trata-se advogada Maria Eduarda Medeiros, que estava desaparecida desde o último sábado (21) após um naufrágio na Praia de Suape, no Cabo de Santo Agostinho. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) confirmou a informação.

Ao retomar as buscas, na manhã desta terça (24), o Grupamento Tático Aéreo (GTA) da Secretaria de Defesa Social (SDS) localizou, nas imediações da Praia de Calheitas, no Cabo de Santo Agostinho, o corpo da vítima de um naufrágio que aconteceu na tarde do último sábado (21), após a embarcação ter naufragado no mar.

O corpo foi localizado na Praia de Calhetas, no Cabo de Santo Agostinho, na manhã desta terça (24)

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado, pelo GTA SDS, para apoio após o avistamento no mar. Duas equipes da Corporação foram empregadas na operação – atuando por terra e por mar – para realizar a retirada de um corpo do sexo feminino. Após o resgate, o corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Militar para ser recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) onde será realizada as perícias necessárias".

Relembre o caso

No último sábado (21), uma embarcação virou no mar da Praia de Suape. Estavam a bordo a advogada Maria Eduarda Medeiros, um homem e seu cachorro de estimação.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem conseguiu nadar até o porto em busca de socorro. Em nota, a Prefeitura de Ipojuca informou que um paciente do sexo masculino foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município por volta das 21h.