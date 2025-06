Morador de Fortaleza morre em grave acidente no Mato Grosso do Sul

LEIA TAMBÉM | Homem é condenado por enterrar bebê com vida no Ceará

Um grave acidente de trânsito na BR-463, vitimou o morador de Fortaleza Maurício Ribeiro Alves Junior, 51, na última quinta-feira, 19. O incidente ocorreu entre Ponta Porã e Dourados, no Mato Grosso do Sul.

A fortalezense Andréia de Almeida Ferreira, 47, esposa da vítima, que era passageira no veículo, foi socorrida consciente e com um ferimento grave na cabeça, e encaminhada para o Hospital Regional de Ponta Porã. Andreia segue recebendo cuidados médicos na unidade de saúde, informou a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul (PC-MS).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Ponta Porã, os agentes foram acionados após um acidente que envolveu dois carros, um Volkswagen Taos e uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton.

O carro que estava Maurício e Andréia caiu da ribanceira e capotou, ficando de ponta a cabeça. O homem morreu no local antes da chegada do resgate.

O terceiro envolvido no acidente, um homem que não teve a identidade revelada, teve ferimentos leves e também foi encaminhado para o Hospital Regional da cidade.