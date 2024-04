Suspeito de chefiar facção é preso em shopping de Fortaleza

Bens de alto valor do suspeito que foram apreendidos pela Ficco, durante operação Crédito: Divulgação

A operação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco), em ação conjunta com os departamentos de Inteligência da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), da Polícia Rodoviária Federal, da Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol), da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da PC-CE e da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Durante a ação policial, foram apreendidos veículos, aparelhos celulares, bens de alto padrão como carros e relógico e outros elementos de interesse investigativo. Além disso, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, localizada em um condomínio de alto padrão na Região Metropolitana de Fortaleza.