Três pessoas morrem em colisão entre caminhã e veículo de passeio

Uma ambulância de Tabuleiro do Norte socorreu a quarta vítima do veículo, enquanto o condutor do caminhão já não estava no local

Três pessoas morreram em um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e um veículo de passeio, na madrugada deste sábado, 14. O acidente ocorreu no km 27 da CE-350, próximo ao sítio Juazeiro, em Tabuleiro do Norte .

Um deles tinha 27 anos e era natural de Limoeiro do Norte. As outras duas vítimas tinham 39 anos e eram de Quixadá e de Bragança, no estado do Pará.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), antes da chegada dos bombeiros, uma ambulância da Prefeitura de Tabuleiro do Norte socorreu a quarta vítima do veículo, enquanto o condutor do caminhão já não estava no local.



Os bombeiros militares utilizaram equipamentos de desencarceramento para retirar as vítimas do veículo, além da técnica adequada para a situação. Os corpos das vítimas foram levados à perícia forense.