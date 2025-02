Vereador teria sido morto para evitar instalação de base da PM em Tabuleiro do Norte

O presidente da Câmara de Tabuleiro do Norte, município do Vale do Jaguaribe, teria sido morto a mando do chefe da facção criminosa da região com o intuito de intimidar a prefeita do município. O objetivo seria fazer com que ela desistisse do pedido de instalar, naquela região, uma base do Comando Tático Rural (Cotar), da Polícia Militar do Ceará (PM-CE).

É o que afirmou um dos próprios executores do crime, conforme disse uma testemunha ouvida pela Polícia Civil. Os dois homens flagrados por câmeras de vigilância executando Marcos Aurélio de Araújo (PP), de 57 anos, no último dia 26 de dezembro, foram mortos três dias depois em intervenção policial em Fortaleza.