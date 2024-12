Suspeitos de executar presidente da Câmara de Tabuleiro do Norte são mortos em confronto com a Polícia

A dupla estava no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, onde houve troca de tiros com a Polícia Militar.

Dois suspeitos de executar o presidente da Câmara dos Vereadores de Tabuleiro do Norte, o vereador Marcos Aurélio , foram mortos neste domingo, 29, durante confronto com policiais militares . A operação foi coordenada pelo Comando Tático Rural (Cotar) e a Força Tática. O homicídio que vitimou o vereador foi registrado no dia 26 de dezembro.

Operação realizada por meio da Força Tática e do Cotar Crédito: reprodução

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou as mortes dos suspeitas e ainda informou que outras duas pessoas foram capturadas nas diligências efetuadas para elucidar o caso.

O vereador Marcos Aurélio (PP) havia sido reeleito. No dia do crime, 26 de dezembro, ele estava na calçada da própria casa quando foi surpreendido por criminosos que efetuaram disparos de arma de fogo. A vítima morreu no local. A sogra do vereador também foi alvo de um tiro de raspão.