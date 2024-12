Vereador morto em Tabuleiro do Norte: suspeitos são identificados e armas apreendidas

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou os resultados das diligências realizadas neste domingo, 29, para elucidar o assassinato do vereador de Tabuleiro do Norte (Vale do Jaguaribe) Marcos Aurélio de Araújo (PP) , de 55 anos, crime ocorrido na última quinta-feira, 26.

No confronto, morreram: Renner Oliveira Rodrigues, de 20 anos, e um adolescente de 16 anos. Eles chegaram a ser socorridos a uma unidade hospitalar, mas não resistiram. Com eles, os PMs localizaram duas pistolas.

“A arma, que teria sido usada no crime que resultou na morte do vereador, estava escondida em um terreno”, informou a SSPDS. “O uso da arma de fogo no crime seguirá em investigação”.

Uma idosa de 75 anos, que também estava sentada na calçada, foi baleada, mas não corre risco de morte. Os executores, em seguida, fugiram.



As motivações do crime ainda não foram esclarecidas. A Delegacia Municipal de Tabuleiro do Norte é a unidade da Polícia Civil responsável pela investigação do caso.



Marcos Aurélio era presidente da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte. Ele havia sido reeleito no pleito deste ano, sendo ainda, com 1.508 votos, o mais votado do município.