Ceará inicia formação de 166 novos soldados da Polícia Militar

Novos agentes serão treinados na Aesp durante seis meses / Crédito: Divulgação/Cícero Oliveira- Ascom SSPDS / Leandro Freire- Ascom Aesp

O Ceará iniciou a formação de 166 novos soldados da Polícia Militar do Ceará (PMCE) na manhã desta sexta-feira, 27, em Fortaleza. Os novos agentes em formação serão treinados na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp), no bairro Mondubim, durante o período de seis meses. A previsão é que a turma seja finalizada em maio de 2025. Uma aula inaugural reuniu dezenas de soldados em formação do auditório da Aesp e marcou o início da nova formação. O momento contou com a presença do titular da Secretaria de Segurança Pública do Ceará, Roberto Sá, do diretor-geral da Aesp/CE, delegado Leonardo Barreto, do diretor-geral da Polícia Civil do Ceará, Márcio Gutierrez, e do comandante-geral da PMCE, Klênio Savy.

Em coletiva, o titular da SSPDS, que representou o governador do Ceará, Elmano de Freitas, ausente diante de cumprimento de agenda parlamentar, afirmou que, neste primeiro contato, os alunos poderão entender a complexidade do cenário da Segurança Pública do Ceará, afirmando que o objetivo principal é a expansão da força policial para reforçar a segurança da população.

O secretário ainda disse que o início da nova turma, a terceira em andamento de novos agentes da PM, “dá sequência à decisão do Governador de enfrentar o crime de forma firme e contundente”. “A gente dá início a mais uma turma para se somarem aos outros mais de 20 mil homens e mulheres da Polícia Militar no sentido de proteger a nossa sociedade, fazer o seu papel constitucional de prevenção através do policiamento ostensivo”, disse Sá. Nessa quinta-feira, 26, em visita ao O POVO, o chefe do Executivo anunciou que irá convocar uma série de novos servidores públicos para as áreas de segurança pública e demais áreas, como saúde e educação. Segundo Elmano, os novos concursos para as Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros devem ser lançados em 2025. De acordo com o diretor-geral da Aesp/CE, delegado Leonardo Barreto, os agentes em formação passarão por um treinamento com duração de seis meses com aulas práticas e teóricas, somando 1.400 horas/aulas. Entre as disciplinas estão os conhecimentos nos procedimentos operacionais padrão, noções de direito penal, processo penal, administrativo, profissional, sistema de segurança pública e história da Polícia Militar.

Ainda segundo o diretor, o propósito é que as ações “reverberem positivamente na sensação de segurança”. O soldado Everton Silva, 27, descreve que seu desejo de seguir a carreira policial é inspirado na trajetória militar do pai. “Para mim, estar diante dessa solenidade hoje tem sido magnífico. É servir e proteger, né? Esse é o grande lema da instituição e com certeza quero demonstrar o meu trabalho e apoio para toda a sociedade”, disse. A soldado Sara Farias, 25, aprovada no concurso da PM de 2022 também compartilha que a motivação para seguir a carreira militar foi influenciada pela sua criação em família militar e pelo desejo de longa data de servir como policial. Ela expressa expectativas positivas para a carreira. “Vou tentar me dedicar a fazer cursos especializados para poder crescer e ver uma área que eu me identifico mais”, conta. Esta será a quarta turma no novo modelo de formação, implementado após a alteração da Lei Estadual Nº 13.729. Portanto, os aprovados no concurso da PMCE já iniciarão o curso como militares.