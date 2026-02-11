Irmãos são condenados por matar topiqueiro no Crato

Foto de apoio ilustrativo. Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/ Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE)

O Tribunal do Júri da Comarca do Crato condenou, na última segunda-feira, 9, os irmãos Audir Barboza Sampaio e Cícero Barboza Sampaio pelo assassinato do motorista de transporte alternativo Francisco Josué da Silva, conhecido como "Jorge". Somadas, as penas ultrapassam 40 anos de reclusão. O crime aconteceu em abril de 2017. A execução ocorreu devido a uma rixa antiga envolvendo o suposto furto de um capacete.

O Conselho de Sentença acatou a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), reconhecendo as qualificadoras de motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Audir Barboza Sampaio, apontado como o autor dos tiros contra a vítima, foi condenado a 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. Cícero Barboza Sampaio foi condenado a 18 anos e 9 meses de reclusão. Ele pilotava a moto que deu fuga ao irmão. Conforme a sentença obtida pelo O POVO, o homicídio ocorreu na manhã de 24 de abril de 2017, na rua Tristão Gonçalves, conhecida como "Rua da Vala", no Centro do Crato. A vítima trabalhava como motorista de micro-ônibus, um topiqueiro, na linha Crato-Baixio. De acordo com os autos, Jorge foi surpreendido pelos irmãos, que chegaram em uma motocicleta e Audir, que estava na garupa, sacou a arma e disparou contra a cabeça do motorista, que morreu no local.