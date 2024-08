Decisão do TRT assegura jovem aprendiz a receber estabilidade provisória

O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT/CE) assegurou que uma jovem contratada como aprendiz pudesse usufruir do direito de estabilidade provisória por gravidez. No entendimento da Terceira Turma do TRT Ceará – que comandou o caso – não há, segundo a lei, diferença entre contratos de trabalho por tempo determinado e contratos sem prazo para acabar com a cessão de estabilidade provisória.

A decisão dos desembargadores atestou a decisão da 1ª Vara do Trabalho de Sobral, na região norte do Ceará. Conforme divulgado pelo TRT, a jovem teria contrato na Associação Igreja Adventista Missionária como aprendiz, que tem duração máxima de dois anos. Mas em meio ao processo, a jovem engravidou e continuou trabalhando até o fim do contrato com a Associação, quando foi desligada.