MPCE orienta que Estado aprimore serviços de acolhida e atendimento a adolescentes

De acordo com o procedimento administrativo, ao recepcionar os adolescentes, as equipes técnicas dos centros devem identificar a necessidade de proteção à vida daquele jovem em relação aos embates territoriais em seus domicílios e inseri-los no Programa de Proteção ou acolhimento Institucional. Além disso, as equipes devem providenciar informações por meio de relatórios técnicos.

O Estado do Ceará recebeu uma orientação do Ministério Público Estadual (MPCE) para que os serviços de acolhida e atendimento a adolescentes apreendidos ou em cumprimento de medida de privação de liberdade sejam melhorados. A advertência foi encaminhada em julho e visa garantir a proteção dos adolescentes.

A peça também foi encaminhada para os órgãos que compõem a Rede de Proteção Socioeducativa em Fortaleza, como Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude, Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (Caopij), Varas da Infância e Juventude de Fortaleza, Defensoria Pública do Estado do Ceará, Colegiado dos Conselhos Tutelares, Centrais de Regulação de Vagas de Fortaleza e do Estado do Ceará, Secretaria de Proteção Social do Estado (SPS) e Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza (SDHDS).

O POVO procurou a Seas a fim de saber a recomendação do MPCE será acatada. Em nota, a pasta afirmou que recebeu a orientação na última semana e que "tem mantido todas as medidas cabíveis para a qualificação do atendimento prestado aos adolescentes, intensificando fluxos entre os diversos componentes que integram o Sistema de Garantia de Direitos".

Além disso, a Seas alegou estar reforçando o "aprimoramento contínuo no atendimento inicial realizado no âmbito do Núcleo de Atendimento Integrado, equipamento de referência nacional com segurança de acolhida por setores técnicos das áreas de Saúde, Educação e Assistência Social, além de operadores do Sistema de Justiça e das equipes psicossociais da Unidade de Recepção Luis Barros Montenegro", complementa o comunicado.

Nota da Seas na íntegra

