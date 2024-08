Latrocínio: atleta de muay thai tem celular roubado e é morto em Sobral

Um lutador de muay thai de 29 anos foi morto a tiros e teve o celular roubado no município de Sobral, a 233 quilômetros de Fortaleza. O crime ocorreu na última quinta-feira ,1º, no bairro Campos Velho.

Wesley Sousa estava em uma motocicleta quando foi alvo de disparos de arma de fogo e morreu no local. A Polícia constatou que o aparelho celular da vítima foi subtraído. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o latrocínio é investigado pela Delegacia Regional de Sobral.

"Na ocasião, um homem foi atingido por disparos de arma de fogo em uma via pública do bairro Campos dos Velhos. A vítima, de 29 anos, teve o celular subtraído e foi a óbito no local. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão a apuração policial", informa a nota da SSPDS.