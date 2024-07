Polícia Militar investiga tentativa de homicídio contra pai e filho em Sobral

Pai e filho foram vítimas de lesão a bala no bairro Alto do Sossego, em Sobral, na tarde dessa terça-feira, 9. Homens armados passaram e efetuaram os disparos contra as vítimas que estavam sentadas na calçada.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as equipes das forças de segurança do Ceará foram acionadas para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio e que agentes da Polícia Militar do Ceará realizam diligências no local.