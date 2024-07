CE: Motociclista morre após ser atropelada por ônibus ao voltar do intervalo de almoço

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Ceará foi acionada para atender à ocorrência em Sobral, mas a vítima já estava morta

Uma mulher de 45 anos morreu após ser atropelada por um ônibus, no centro da cidade de Sobral, a 233,78 quilômetros (km) de Fortaleza. A vítima, identificada como Sinara Lopes Rodrigues, voltava ao local de trabalho de motocicleta após intervalo do almoço. O caso aconteceu na manhã da última quinta-feira, 4.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a mulher, que conduzia uma motocicleta, morreu ainda no local do acidente.

Ainda conforme a SSPDS, uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada e recolheu os primeiros indícios que subsidiarão os trabalhos policiais. “As investigações estão a cargo da Delegacia Regional de Sobral da PCCE”, completa o órgão.