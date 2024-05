Homem suspeito de cinco roubos em estabelecimentos comerciais é preso em Fortaleza

Suspeito de cometer cinco roubos em diversos estabelecimentos comerciais é preso no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, na tarde de terça-feira, 23

Um homem de 39 anos suspeito de realizar roubos em cinco estabelecimentos comerciais foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na tarde desta terça-feira, 23, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. O suspeito possui longa ficha criminal contendo registros de roubo, furtos e danos. Foram apreendidos com ele, uma réplica de arma e uma quantia em dinheiro.

Em um patrulhamento, uma equipe da PM recebeu informações sobre um roubo que havia acontecido em um estabelecimento comercial. O suspeito tentou fugir, mas foi contido pelas pessoas que estavam no local.

O homem foi preso e encaminhado para uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde foi autuado em flagrante pelos roubos cometidos. Agora, se encontra à disposição da justiça.