Familias isoladas por enchente são resgatadas em distrito de Sobral

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) resgatou nessa quinta-feira, 11, moradores do vilarejo de São João, do distrito de Aracatiaçu, em Sobral, a 234,8 km de Fortaleza. Eles ficaram isolados por causa de uma enchente de um rio que inundou.

O tenente-coronel Francisco Roberto Maciel informou que os bombeiros foram ao local e foram informados de que havia pessoas ilhadas. “A guarnição montou uma linha de vida com um cabo de 100 metros, molas, mosquetões e cabos de vida, permitindo a travessia segura de uma equipe médica e de ação social.”

