Com Dunga e Lúcio, reality show de jovens jogadores é filmado em Sobral e Acopiara

As cidades cearenses de Sobral e Acopiara serão as primeiras sedes do reality show "O Grande Jogo". Organizado pela multinacional europeia Blockchain Sports, o programa, dividido em sete episódios, será focado na revelação de jovens atletas ao futebol brasileiro e irá distribuir até R$ 1 milhão em prêmios aos participantes. Os episódios serão gravados no Ceará e no Rio Janeiro, tendo quatro etapas definidas.

A primeira peneira será realizada na cidade de Sobral no início deste mês. Lá, atletas entre 14 e 16 anos serão testados em diferentes situações de treino e jogo enquanto observados pelos campeões do mundo Dunga e Lúcio. A segunda etapa segue em território cearense, ainda com Dunga e Lúcio, em Acopiara, no Centro de Treinamento da Blockhain Sports, para gravações do segundo episódio.

Em maio, as filmagens acontecerão no Rio de Janeiro, com a mesma dinâmica de selecionar 32 jovens assim como ocorrerá nas cidades cearenses. O reality será apresentado pelo influencer Negrete, e terá a participação de astros do futebol como mentores. Bebeto, Denilson, além do ex-jogador Amaral, estão confirmados.