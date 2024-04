Pai e filha são presos por tráfico de drogas em Sobral

A equipe do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD), da Delegacia Municipal de Sobral, localizou 36 g de cocaína e 21,5 g de crack armazenados em um pote no telhado da casa. Os policiais também apreenderam uma moto que estava sem placa.

Agentes da Polícia Civil do Ceará foram até o local para cumprir um mandado de busca e apreensão em uma residência – que já havia sido alvo de uma ordem judicial, expedida pela comarca de Sobral, em agosto de 2022 após denúncias que os indivíduos utilizavam a residência para a venda de entorpecentes.

Duas pessoas foram presas em flagrante, suspeitas de tráfico e associação para o tráfico de drogas no bairro Alto da Brasília, em Sobral , na região norte do Ceará . A operação, deflagrada nesta terça-feira, 9, culminou ainda na apreensão de porções de cocaína e crack e de uma motocicleta.

Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças de segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024 . A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).

Diante do exposto, pai e filha, de 45 e 19 anos, foram conduzidos para a Delegacia Municipal de Sobral, onde foram autuados em flagrante por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Agora, eles se encontram à disposição da Justiça.

