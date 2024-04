Chove em mais de 90 municípios do Ceará nas últimas 24h; veja previsão

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,15.03.2024: Manhã chuvosa em Fortaleza. Lagamar. Crédito: FÁBIO LIMA

A cidade de Fortaleza registrou o maior volume de chuvas do Ceará nas últimas 24h, com 68 milímetros (mm) detectados no posto pluviométrico Caça e Pesca, no bairro Praia do Futuro. Além da Capital, choveu em pelo menos mais 93 municípios entre as 7 horas de sexta-feira e as 7 horas deste sábado, 16. Logo atrás da Capital, estão os municípios de:

Nova Russas, com 65 mm;

Paramoti, com 60 mm;

Tamboril, com 57 mm; e

Baturité, com 55,6 mm. As informações são de balanço parcial com dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) atualizado às 13h.