Parte do Ceará tem aviso de risco potencial para chuvas intensas no sábado, 16

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 15-03-2024: Chuva pela manhã na Av. Godofredo Maciel, movimentação de pessoas com guarda-chuva e capas de chuva. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu aviso amarelo para risco (20% a 40% de chance) potencial de chuvas intensas em parte do Ceará para este sábado, 16. Todas as macrorregiões do Estado seguem com condições favoráveis para chuva neste fim de semana. Neste sábado, 16, faixa litorânea, Maciço de Baturité, Ibiapaba e norte do Sertão Central e Inhamuns podem ter maiores acumulados de chuva durante a madrugada e a manhã, com intensidades que variam de moderada a forte. Para o Cariri, centro-sul das regiões da Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns, as chuvas devem se apresentar de forma isolada, com intensidade de fraca a moderada. São esperadas chuvas mais favorecidas no centro-norte do Estado pela atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).