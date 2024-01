Morre Zeliza Moraes, primeira Miss Sobral, aos 84 anos

A empresária Zeliza Moraes de Andrade morreu na terça-feira, 26, em Fortaleza, aos 84 anos de idade. Em 1956, a cearense foi a primeira miss eleita em Sobral.

Zeliza marcou história ao ser a primeira participante do concurso cearense a usar um maiô.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com 17 anos de idade na época, o uso do traje de banho fora do local determinado era considerado um escândalo e a miss quase foi expulsa do Colégio Sant’Ana, instituição religiosa localizada em Sobral.