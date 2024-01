Conjunto habitacional: governo entrega em Sobral 57 casas populares

O Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria das Cidades, realiza a entrega do novo conjunto habitacional Padre Palhano Village, em Sobral, a 234,8 km de Fortaleza. Ao todo, serão entregues 57 casas populares a famílias sobralenses de baixa renda, nesta sexta-feira, 15, às 16h30min.

As casas que serão entregues para as famílias contam com sala, cozinha, quarto, banheiro e quintal, além de contar com iluminação LED e infraestrutura adequada para saneamento básico.