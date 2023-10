Justiça condena trio por assassinato de agente de trânsito em Sobral

Três homens foram condenados pelo assassinato do agente de trânsito Jackson Marques Bezerra, que foi morto a tiros no município de Sobral, em 2019. Conforme Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), o julgamento foi realizado nessa quarta-feira, 18. Somadas, as penas chegam a mais de 77 anos de prisão.

Foram condenados Jonathan Mouta, Carlos César Vasconcelos Moreira Júnior e Alexandre Torres do Nascimento. Eles não terão direito de recorrer da sentença em liberdade.