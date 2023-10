Metrofor: 141 aprovados devem ser chamados até segunda-feira, diz Elmano

Em live realizada nesta quarta-feira, 18, o governador Elmano de Freitas (PT) informou que 141 aprovados no concurso do Metrofor serão convocados até a próxima segunda-feira, 23. O petista garantiu que os nomes dos chamados vão ser publicados no Diário Oficial e que irá anunciar mais concursos e convocações nos próximos dias.

Ainda na transmissão, o chefe do executivo estadual deu prazo para a inauguração de dois equipamentos, o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), no dia 30 de outubro e o posto do Detran de Caucaia, no dia 31 deste mês.