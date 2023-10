UFCA abre votação para escolher nome de Museu Virtual

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) está com votação aberta para a escolha do nome de seu Museu Virtual. Quatro opções poderão ser votadas até o dia 31 de outubro, em formulário disponibilizado pela instituição.

Cada um dos nomes destaca um aspecto do equipamento, que vai expor obras em artesanato, fotografia, literatura, design, entre outros. Confira as opções abaixo:

- Museu de Artes e Ofícios da Universidade Federal do Cariri (MAO - UFCA)

- Museu de Artes, Design e Ofícios (Mado - UFCA)

- Museu do Patrimônio Cultural do Cariri (Mupac - UFCA)

- Museu do Patrimônio Cultural Caririense (Mupacc - UFCA)