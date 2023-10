Tratamento contra câncer: Crio mantém atendimentos 30% abaixo do ideal por falta de verba

A falta de verba no tratamento contra a doença no Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio) Crédito: FÁBIO LIMA

O Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio) informou que continua com os atendimentos por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS) com a capacidade 30% abaixo do ideal. Segundo a unidade, que é uma das principais do Estado em tratamento oncológico, apesar de haver capacidade para receber novos pacientes, o serviço está impossibilitado devido à insuficiência de repasses orçamentários. Atualmente, a unidade de saúde tem capacidade de atender 20 mil pacientes por mês. Desde o primeiro semestre de 2023, o Crio enfrenta crise na oferta de serviços iniciais decorrente de uma redução de 20% do teto orçamentário mensal pela Secretaria da Saúde de Fortaleza (SMS). A situação alarmante foi informar pela gestão do Crio durante Audiência Pública realizada no Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), na manhã desta quinta-feira, 19.

Pacientes na Fila de espera De acordo com relatório divulgado pela Sesa, há atualmente 355 pacientes em espera na fila de regulação do Ceará. Desses, 79 esperam para serem atendidos em hospitais localizados na Superintendência da Região de Fortaleza (SRFOR); 132 na Superintendência da Região Norte (SRNOR) e 78 na Superintendência da Região do Cariri (SRSUL). Já na Superintendência da Região do Sertão Central (SRCEN), 32 pacientes aguardam pelo primeiro atendimento. Outros 34 estão previstos na Superintendência da Região do Litoral Leste/Jaguaribe (SRLES) Segundo representantes do Instituto do Câncer do Ceará (ICC), que mantém parceria com o Governo do Estado para tratamentos oncológicos na Capital e no Interior, há 568 pacientes aguardando por cirurgias. A fila de espera para cirurgias nas unidades é de cerca de 31 dias, levando em consideração o tempo de preparo dos pacientes para realizar os procedimentos.