Previsão é de semana sem chuvas, com baixa umidade e altas temperaturas no Ceará

Em algumas regiões, temperatura fica entre 37º C e 39º C

O Ceará tem previsão de uma semana sem chuvas e regiões com baixa umidade, de acordo com previsão divulgada, nesta segunda-feira, 2, pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo o órgão, o tempo estará estável nos próximos dias e são esperadas temperaturas máximas entre 37º C e 39º C em regiões como sul da Jaguaribana, Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e Litoral Norte.

Em alguns municípios serranos, as temperaturas mínimas podem chegar entre 17º C e 19º C.