Morre o padre Brendan Coleman, do Colégio Redentorista, aos 86 anos

Morreu na manhã deste sábado, 30, o padre Brendan Coleman Mc Donald, aos 86 anos. O velório do padre ocorre a partir das 16 horas no Centro de Formação Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Rodolfo Teófilo. Antes, ele ainda passará pela Capela de São José, no bairro Pici, a pedido da comunidade. O traslado do corpo para a Igreja São Raimundo ocorre às 20 horas, enquanto a missa de corpo presente é realizada na segunda-feira, 2, às 9 horas.

Além de uma vida dedicada à Igreja Católica, o religioso foi educador, tendo sido professor titular da Faculdade de Educação (Faced), da Universidade Federal do Ceará (UFC), assim como professor, vice-diretor e diretor pedagógico do Colégio Redentorista, em Fortaleza.

Padre Brendan nasceu na Irlanda em 17 de julho de 1937. Conforme a Arquidiocese de Fortaleza, ele chegou ao Brasil em 1964, onde foi vigário paroquial da Igreja São Raimundo. Os padres redentoristas haviam chegado em Fortaleza um ano antes e fundaram a igreja.

Padre Brendan tinha doutorado em Teologia pela Fairfax University, nos Estados Unidos; doutorado em Psicologia pela Pacific Western University, também nos EUA; e doutorado em Educação pela Universidade Nacional da Irlanda.

Além disso, Padre Brendan teve mais de mil artigos publicados na imprensa cearense, inclusive no O POVO. Ele ainda foi um dos responsáveis por vários anos pelo programa “Falando Sério do Amor de Deus”, exibido pela TVC.

Tendo conhecido o padre Brendan em 1986, ainda como estudante, o padre Júlio Ferreira descreve a vida do colega como sendo de "muita dedicação", tanto aos estudos, quanto para com a vida religiosa.