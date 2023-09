Educador físico é preso suspeito de estuprar menina de 13 anos em Sobral

Um homem de 30 anos foi preso nessa terça-feira, 12, suspeito de estuprar uma menina de 13 anos, em Sobral, a 234,8 km de Fortaleza. A vítima frequentava a academia de musculação na qual ele estagiava como educador físico.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) capturou o homem no fim da tarde de terça após o poder judiciário expedir mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável.