Quatro pessoas são presas em posse de uma granada, em Sobral

Além do artefato, dois revólveres e munições de calibres variados foram encontrados no local e apreendidos pelo BPRaio

Quatro pessoas foram presas e uma granada, duas armas de fogo e munições foram apreendidas, na noite desse sábado, 23, no Residencial Nova Caiçara, em Sobral. De acordo com informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), uma denúncia anônima desencadeou a ação policial.

A 1ªCia do 4ºBPRaio recebeu informações sobre uma movimentação estranha em um apartamento abandonado.