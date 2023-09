Coletivos de Sobral terão passagem gratuita durante o Dia Mundial sem Carro

Pessoas que apresentarem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ao embarcar em transportes urbanos do município de Sobral durante o Dia Mundial Sem Carro, comemorado em 22 de setembro, terão passagem gratuita. A iniciativa vai ser válida entre 7 e 19 horas.

A medida, que vai ser observada em todas as linhas do Transporte Urbano de Sobral (TranSol), está inserida na esfera da III Semana do Trânsito e Transportes — realizada na cidade do Norte cearense a partir desta segunda-feira, 18.

Em comunicado, o secretário de Trânsito e Transportes de Sobral, Kaio Dutra, aponta que um dos motes da iniciativa é fomentar o uso dos coletivos pela população do município.