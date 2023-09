Homem e adolescente capturados suspeitos de ameaçar pessoas que entraram em grupo rival

Um homem de 24 anos foi preso e um adolescente, de 16, foi apreendido na manhã desta quinta-feira, 31 de agosto, em Sobral. Ambos são suspeitos de integrar um grupo criminoso na Região Norte do Estado que teria ameaçado, nas redes sociais, pessoas que entraram em organização rival.

As investigações tiveram início após o Núcleo de Combate ao Crime Organizado (NCCO) tomar conhecimento das ameaças publicadas por membros da organização criminosa. Ordens judiciais para prisão e apreensão de pessoas e objetos ligados ao ocorrido foram expedidas pela Vara de Organização Criminosa da Comarca de Fortaleza e Vara de Infância de Juventude da Comarca de Sobral.

Nessa quinta-feira, a Polícia Civil deflagrou a operação "Decreto Zero" que resultou na prisão do homem e apreensão do adolescente. Para a operação o NCCO contou com apoio da Delegacia Regional de Sobral, da Delegacia Municipal de Sobral e da Delegacia Regional de Camocim.