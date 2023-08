Homem preso por estupro oferecia brinquedos em troca de silêncio da sobrinha em Sobral

O homem de 54 anos respondia por dois crimes de estupro de vulnerável em um período de quatro anos, segundo informações da Polícia Civil do Ceará (PC-CE)

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

Um homem de 54 anos acusado de estuprar a sobrinha de 9 anos foi preso nessa última quarta-feira, 16, no município de Sobral, a 234,8 km de Fortaleza. Ele estava sendo investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), que cumpriu mandado de prisão preventiva.



Conforme as investigações policiais, o homem se aproveitava da proximidade com a jovem para praticar o crime, inclusive oferecendo brinquedos em troca do silêncio dela perante os atos criminosos.

Ainda de acordo com a apuração, ele já tinha outra passagem por crime de estupro de vulnerável, realizado em 2019, com uma outra criança entre 9 e 10 anos de idade. Na ocasião, a vítima não tinha qualquer grau de parentesco.