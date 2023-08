Menino que deveria ter voltado para casa após visita ao pai é encontrado em Sobral

Em trabalho conjunto com a Polícia Civil de São Paulo, policiais militares do Ceará localizaram nesta sexta-feira, 11, uma criança de quatro anos que deveria ter voltado para casa na segunda-feira, 7, da visita a casa de seu pai. O menino mora com a mãe no município de Monte Mor, no interior de São Paulo.

A guarda da criança é da mãe, e o pai tem direito a visitas nos três primeiros finais de semana de cada mês, conforme decisão judicial de guarda compartilhada, que foi desrespeitada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o g1, a partir de investigações da Polícia Civil de Monte Mor, pai e filho foram encontrados na cidade de Sobral, na região norte do Ceará. O motivo de estarem no Ceará ainda não foi esclarecido.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará informou que uma equipe do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente, da PMCE, realizou a abordagem em um veículo que transitava no bairro Terrenos Novos.

No carro, a criança foi localizada na companhia de seu pai e uma mulher não identificada. O menino foi encaminhado à Delegacia Municipal de Sobral onde foi registrado um Boletim de Ocorrência.

Após os procedimentos, o menino, que passa bem, foi levado para o Conselho Tutelar de Sobral. O pai prestou depoimento a polícia. A investigação segue a cargo da Polícia Civil do Estado de São Paulo.