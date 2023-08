Sobral: HRN zera infecções em pacientes nas UTIs Adulto

De acordo com o equipamento, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), a redução de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAs) foi possível a partir da adoção de gerenciamento de protocolos de segurança dos pacientes, como checklists e auditorias clínicas.

“A taxa de utilização foi bem diminuída. Além disso, para os pacientes que se mantiveram com o catéter, existe um checklist de manutenção com várias boas práticas para que se tenha essa redução da infecção do trato urinário”, explica.

O gerente do Núcleo de Gestão e Segurança do Paciente (Nugesp) do Hospital Regional Norte (HRN), Kildery Teófilo, destaca que os resultados foram alcançados por meio da adoção de processos sistemáticos. Ao todo, foram gerenciados 16 protocolos de segurança nos paciente no HRN.

Ainda segundo Kildery, em 2018, foram implantadas as auditorias clínicas para avaliar a efetividade dos protocolos de segurança. “Os resultados alcançados são um desdobramento da excelência. Revisamos os processos de avaliação de conformidade com a realização de observações diretas com novos parâmetros”, disse.

No balanço, também foi observada a redução de IRAs nas UTIs Adulto 3 e 4, na Unidade de Cuidados Especiais (UCE), Emergência Adulto – Eixo Vermelho, Obstetrícia, Clínica Cirúrgica Geral e Clínica Cirúrgica Vascular, além do Serviço de Higienização Hospitalar.