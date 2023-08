Autor de triplo homicídio em Sobral usa nome do irmão que morreu com 5 anos

Duas semanas depois, o suspeito do triplo homicídio a facadas ocorrido no distrito de Rafael Arruda, em Sobral (Região Norte do Estado), segue sendo procurado pelas forças de segurança do Estado. Francisco Carlos Batista utiliza os documentos do irmão falecido quando tinha cinco anos, conforme investigação da Delegacia Regional de Sobral.

Assim, o suspeito chegou a ser identificado como Antônio Carlos Batista, mas a informação foi retificada pela Polícia. Contra ele, há um mandado de prisão preventiva em aberto. O crime que vitimou Raimundo Nonato de Arruda, Manoel Filho de Brito e Anastácio Amurim Arruda ocorreu na noite do último dia 24 de julho.

Até o momento, a motivação do crime não foi identificada. As vítimas estavam em uma confraternização quando Francisco Carlos praticou o crime e fugiu em uma bicicleta. Mesmo socorrido, as vítimas não resistiram e vieram a óbito.

Conforme relatório de local de crime, testemunhas afirmaram terem estranhado a presença de Francisco Carlos no local, mas que nada foi feito. Os relatos apontam que o suspeito residia em uma localidade próxima há cerca de um ano e que abusava do uso de álcool e de drogas.

Ainda segundo o relatório, em determinado momento, uma das testemunhas viu uma das vítimas, Manoel, tentando empurrar Francisco Carlos na calçada, mas ele caiu no chão e foi atingido.

Após isso, Francisco Carlos pulou a mureta da casa onde a confraternização ocorria e passou a segurar Raimundo Nonato pelo pescoço com um dos braços. Com o outro, ele desferiu golpes de faca no peito e na barriga da vítima.