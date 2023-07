Avós e neto são vítimas de triplo homicídio enquanto dormiam, em Horizonte

Quarta pessoa foi baleada, mas sobreviveu; vítimas foram surpreendidas com disparos à queima-roupa

Um triplo homicídio foi registrado no município de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, na madrugada desse sábado, 22. As vítimas são um casal de idosos e seu neto. A companheira do jovem também foi baleada e está internada.

As vítimas moravam na mesma residência, localizada no bairro Buenos Aires. A casa foi invadida por dois homens armados, por volta das 3h40min, enquanto os alvos estavam dormindo. Eles dispararam à queima-roupa contra as quatro pessoas que estavam na residência e fugiram na sequência.

Antônio de Lima, 66, sua esposa, Maria de Lurdes, 76, e o neto do casal, Thiago Gabriel, 30, morreram na hora. A companheira de Gabriel, atingida no maxilar, foi socorrida com vida, levada para um hospital local, e segue internada.

A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas. O POVO solicitou detalhes sobre a ocorrência à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) e aguarda o envio das informações.