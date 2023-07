Sobrevivente se fingiu de morta em triplo homicídio de avós e neto em Horizonte

Morreram a avó de 76 anos, o avô de 64 anos e o neto de 30 anos de idade. A mulher que conseguiu escapar era companheira do homem mais jovem executado

Crédito: via WhatsApp O POVO

A ocorrência de triplo homicídio registrado em Horizonte, neste fim de semana, que vitimou avós e neto, não teve a quarta pessoa assassinada porque a vítima conseguiu se fingir de morta durante a ação criminosa. O caso aconteceu no sábado, 22, na rua Elias Bento Ferreira, bairro Guanizares, na cidade da região metropolitana de Fortaleza.

Um homem usando capacete invadiu a residência das vítimas e atingiu os ocupantes com disparos de arma de fogo. As vítimas, que eram avó, avô e um neto não sobreviveram aos tiros. Essa quarta pessoa era companheira do homem mais jovem executado. Ela foi encaminhada a uma unidade de saúde não informada, por questões de segurança.

Na ocorrência morreram Antônio de Lima, 64 anos, Maria de Lurdes, 76 e o neto Thiago Gabriel, de 30 anos. A mulher que escapou do atentado foi atingida no maxilar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Ceará investiga o triplo homicídio, mas a ocorrência de tentativa de homicídio deve ser incluída nas acusações. O caso está sendo apurado pela Delegacia Metropolitana de Horizonte.