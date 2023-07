Suspeito de estuprar enteada adolescente é preso em Sobral

Um homem, de 59 anos, investigado pelo estupro da própria enteada, de 15 anos de idade, foi preso na manhã desta quarta-feira, 12 de julho, em Sobral, a 234,8 km de Fortaleza.

O crime aconteceu em abril deste ano e vinha sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sobral, que representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do suspeito.

As investigações tiveram início após o registro do Boletim de Ocorrência e, com as informações levantadas pela polícia, o mandado foi expedido pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Sobral.

Na manhã desta quarta-feira, o homem foi preso pela Polícia Civil e levado à unidade especializada, onde foi cumprido o mandado de prisão por estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Civil, ele foi encaminhado a uma unidade do sistema prisional e está a disposição da Justiça.

Ele já tinha antecedentes criminais por furto e tráfico de drogas e estava em liberdade provisória, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101.0181

Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral: (85) 9915-3463