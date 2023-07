Litoral de Fortaleza pode receber chuva passageira neste final de semana, aponta Funceme

A macrorregião do litoral de Fortaleza pode registrar uma chuva passageira neste fim de semana. Conforme previsão realizada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), precipitação pode ocorrer na madrugada e na manhã do sábado, 15, e do domingo, 16.

De acordo com órgão, o Ceará deve manter o predomínio da estabilidade atmosférica neste fim de semana. Também existe a possibilidade de rajadas de vento de 50 quilómetros (km) por hora serem registradas na faixa litorânea da Unidade Federativa e também na região da Ibiapaba.

Leia mais: Fenômeno climático El Niño começou; como isso pode afetar o Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em relação as temperaturas, as regiões do Vale do Jaguaribe, Cariri, Ibiapaba e o norte do Estado podem atingir máximas de 35ºC.

Já a previsão para este fim de semana em Fortaleza é de chuva passageira, que pode ser observada no período da madrugada e da manhã. No sábado, a Cidade deve registrar temperatura máxima de 31°C e mínima de 25°C. No domingo, 16, Município pode apresentar máxima de 32° e mínima de 24°.