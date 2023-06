Terceiro suspeito de participar de assassinato de mulher em Sobral é preso

O terceiro suspeito de participar do homicídio de uma mulher, que aconteceu em janeiro deste ano no município de Sobral, foi preso nessa quarta-feira, 21, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Francisco Alison de Araújo Bastos, também conhecido como "Pedrinho", de 26 anos, foi localizado em uma residência no bairro Terrenos Novos. Os policiais cumpriam o mandado de prisão preventiva contra o homem pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e corrupção de menores.

Em fevereiro deste ano, um outro mandado de prisão foi cumprido em desfavor de João Paulo de Oliveira, de 26 anos, investigado por participar do crime. Um adolescente também foi apreendido suspeito de envolvimento na ação criminosa.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as investigações foram realizadas pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia Regional de Sobral.

No caso do homicídio da mulher, o filho da vítima, um adolescente de 16 anos, foi lesionado e socorrido ao hospital. Segundo as investigações, o motivo do crime seria o conflito entre grupo criminosos da área.