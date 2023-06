Caminhão-baú tomba na rodovia CE 153 após tentar desviar de buracos

Três pessoas ocupavam o veículo no momento do sinistro

Um caminhão do tipo baú tombou na rodovia CE 153, a uma distância de 3 km da sede do município de Solonópole, por volta das 16 horas da tarde dessa quarta-feira, 21. Conforme relatório preliminar da Polícia Militar do Ceará (PMCE), o acidente ocorreu após o veículo tentar desviar de buracos na via.

Composição do 9º Batalhão da PMCE foi acionada para a ocorrência de acidente de trânsito. Ao chegar no local, os policiais constataram a presença de três pessoas no caminhão.

Os militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu o motorista até uma unidade hospitalar. Ele sofreu uma fratura na perna. Já os outros dois ocupantes do veículo sofreram apenas escoriações leves.

